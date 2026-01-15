«Тутберидзе направит его в нужное русло». Козловский считает Эгадзе фаворитом КП на ЧЕ
Поделиться
Чемпион Европы – 2020, трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, рассказал, кого считает фаворитом у мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания).
Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
91.28
2
Александр Селевко
Эстония
88.71
3
Михаил Селевко
Эстония
88.28
«Ника Эгадзе — мой сегодняшний фаворит. Ему выпала непростая задача — закрывать короткую программу мужчин, но ему не привыкать. Он на тренировках часто катается последним, когда мы выступаем перед нашими тренерами. Опытнейшая Этери Георгиевна [Тутберидзе] находится у бортика, и я уверен, что она сумеет направить его в нужное русло», — сказал Козловский в эфире Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
20:56
-
20:54
-
20:45
-
19:35
-
19:28
-
19:04
-
18:44
-
15:49
-
11:59
-
10:00
-
05:22
-
02:33
-
01:50
-
00:49
- 14 января 2026
-
23:24
-
22:59
-
20:45
-
20:24
-
20:02
-
19:52
-
19:36
-
19:03
-
18:29
-
18:14
-
17:25
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
11:50
-
10:35
-
10:00
-
07:00