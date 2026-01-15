Скидки
ЧЕ-2026. Спортивные пары. Произвольная программа
22:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Тутберидзе направит его в нужное русло». Козловский считает Эгадзе фаворитом КП на ЧЕ

Комментарии

Чемпион Европы – 2020, трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, рассказал, кого считает фаворитом у мужчин-одиночников в короткой программе на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания).

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
91.28
2
Александр Селевко
Эстония
88.71
3
Михаил Селевко
Эстония
88.28

«Ника Эгадзе — мой сегодняшний фаворит. Ему выпала непростая задача — закрывать короткую программу мужчин, но ему не привыкать. Он на тренировках часто катается последним, когда мы выступаем перед нашими тренерами. Опытнейшая Этери Георгиевна [Тутберидзе] находится у бортика, и я уверен, что она сумеет направить его в нужное русло», — сказал Козловский в эфире Okko.

