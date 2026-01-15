Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Уже достигла всего, чего хотела». Луна Хендрикс рассказала о мыслях завершить карьеру

«Уже достигла всего, чего хотела». Луна Хендрикс рассказала о мыслях завершить карьеру
Комментарии

Двукратный призёр ЧМ, чемпионка Европы – 2024, 26-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс на чемпионате Европы – 2026 заявила, что близится конец её карьеры.

После короткой программы на ЧЕ Хендрикс занимает пятое место.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Короткая программа
14 января 2026, среда. 20:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
70:61
2
Нина Пиндзарроне
Бельгия
64:97
3
Анна Пеццетта
Италия
64.85

«Больно говорить, что это скоро закончится. Моё тело действительно устало, но сердце ещё не сломлено. Выбор очень сложный. Может быть, я захочу кататься ещё один год. На прошлой Олимпиаде я сказала, что двух достаточно, но вот я снова здесь.

Сейчас я хочу кататься с радостью. Я уже достигла всего, чего хотела. Моей целью было попасть на третью зимнюю Олимпиаду, и я много работала для этого. Если я покажу свой лучший результат, всё возможно. Однако прежде всего я хочу уходить со льда с улыбкой», — приводит слова Хендрикс sporza.

