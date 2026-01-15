«Уже достигла всего, чего хотела». Луна Хендрикс рассказала о мыслях завершить карьеру

Двукратный призёр ЧМ, чемпионка Европы – 2024, 26-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс на чемпионате Европы – 2026 заявила, что близится конец её карьеры.

После короткой программы на ЧЕ Хендрикс занимает пятое место.

«Больно говорить, что это скоро закончится. Моё тело действительно устало, но сердце ещё не сломлено. Выбор очень сложный. Может быть, я захочу кататься ещё один год. На прошлой Олимпиаде я сказала, что двух достаточно, но вот я снова здесь.

Сейчас я хочу кататься с радостью. Я уже достигла всего, чего хотела. Моей целью было попасть на третью зимнюю Олимпиаду, и я много работала для этого. Если я покажу свой лучший результат, всё возможно. Однако прежде всего я хочу уходить со льда с улыбкой», — приводит слова Хендрикс sporza.