ЧЕ-2026. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Кевин Аймоз сенсационно не смог квалифицироваться в произвольную программу на ЧЕ-2026

Комментарии

Семикратный чемпион Франции, 28-летний французский фигурист Кевин Аймоз провалил короткую программу на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания) и сенсационно не смог квалифицироваться в произвольную программу соревнований.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
91.28
2
Александр Селевко
Эстония
88.71
3
Михаил Селевко
Эстония
88.28

Судьи оценили прокат Аймоза в 53,95 балла, что соответствует итоговому 27-му месту. В рамках своей короткой программы Кевин исполнил четверной тулуп на минус, затем упал с тройного лутца и остался без каскада. Также фигурист упал с тройного акселя. Кроме того, француз упал с дорожки — ему её не засчитали.

Лучший результат в короткой программе ЧЕ-2026 продемонстрировал грузинский фигурист Ника Эгадзе, ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Судьи оценили его прокат в 91,28 балла.

Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе стал лучшим в короткой программе на чемпионате Европы — 2026
Ученик Тутберидзе укатал всех! Эгадзе выиграл короткую программу мужчин на ЧЕ-2026
Ученик Тутберидзе укатал всех! Эгадзе выиграл короткую программу мужчин на ЧЕ-2026
