Кевин Аймоз сенсационно не смог квалифицироваться в произвольную программу на ЧЕ-2026

Семикратный чемпион Франции, 28-летний французский фигурист Кевин Аймоз провалил короткую программу на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания) и сенсационно не смог квалифицироваться в произвольную программу соревнований.

Судьи оценили прокат Аймоза в 53,95 балла, что соответствует итоговому 27-му месту. В рамках своей короткой программы Кевин исполнил четверной тулуп на минус, затем упал с тройного лутца и остался без каскада. Также фигурист упал с тройного акселя. Кроме того, француз упал с дорожки — ему её не засчитали.

Лучший результат в короткой программе ЧЕ-2026 продемонстрировал грузинский фигурист Ника Эгадзе, ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Судьи оценили его прокат в 91,28 балла.