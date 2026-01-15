Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе стал лучшим в короткой программе на чемпионате Европы — 2026

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, захватил лидерство на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания) по итогам короткой программы. Судьи оценили его прокат в 91,28 балла. Эгадзе исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, сделал четверной тулуп и тройной аксель.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026, Шеффилд. Мужчин. Короткая программа:

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 91,28 балла.

2. Александр Селевко (Эстония) – 88,71.

3. Михаил Селевко (Эстония) – 88,28.

4. Маттео Риццо (Италия) – 88,00.

5. Даниэль Грассль (Италия) – 84,82.

6.Лукас Бричги (Швейцария) – 82,12.

Свои произвольные программы на ЧЕ-2026 мужчины представят 17 января.