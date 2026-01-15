Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе стал лучшим в короткой программе на чемпионате Европы — 2026

Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе стал лучшим в короткой программе на чемпионате Европы — 2026
Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, захватил лидерство на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания) по итогам короткой программы. Судьи оценили его прокат в 91,28 балла. Эгадзе исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп, сделал четверной тулуп и тройной аксель.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
91.28
2
Александр Селевко
Эстония
88.71
3
Михаил Селевко
Эстония
88.28

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026, Шеффилд. Мужчин. Короткая программа:

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 91,28 балла.
2. Александр Селевко (Эстония) – 88,71.
3. Михаил Селевко (Эстония) – 88,28.
4. Маттео Риццо (Италия) – 88,00.
5. Даниэль Грассль (Италия) – 84,82.
6.Лукас Бричги (Швейцария) – 82,12.

Свои произвольные программы на ЧЕ-2026 мужчины представят 17 января.

Материалы по теме
Кевин Аймоз сенсационно не смог квалифицироваться в произвольную программу на ЧЕ-2026
Материалы по теме
Ученик Тутберидзе укатал всех! Эгадзе выиграл короткую программу мужчин на ЧЕ-2026
Live
Ученик Тутберидзе укатал всех! Эгадзе выиграл короткую программу мужчин на ЧЕ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android