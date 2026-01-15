Скидки
ЧЕ-2026. Спортивные пары. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Сегодня я вырос». Кевин Аймоз опубликовал пост после провала на чемпионате Европы — 2026

«Сегодня я вырос». Кевин Аймоз опубликовал пост после провала на чемпионате Европы — 2026
Семикратный чемпион Франции, 28-летний французский фигурист Кевин Аймоз опубликовал пост после провального выступления на чемпионате Европы – 2026. Аймоз получил от судей 53,95 балла за короткую программу и не смог отобраться в произвольную.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
91.28
2
Александр Селевко
Эстония
88.71
3
Михаил Селевко
Эстония
88.28

«Пишу это сообщение, пока эмоции ещё свежи, потому что почувствовал необходимость прояснить свои мысли.
Прежде всего хочу вас успокоить: я не травмирован. Это больно больше эмоционально, чем физически. Сегодня я вырос, многому научился и изменился. К сожалению, я снова не показал своё выступление на чемпионате Европы. Разочарование сильное, особенно если учитывать, что тренировки здесь проходили действительно хорошо. Разминка перед программой прошла отлично, и я чувствовал себя комфортно и уверенно.

Если оглядываться назад, я считаю, что подготовка к этому чемпионату Европы была слишком короткой и я слишком сильно давил на себя. Но одно точно: я вернусь. Я снова поднимусь после чемпионата Европы – к этому я привык. Спасибо за вашу поддержку», — написал Аймоз на своей странице в соцсети.

Кевин Аймоз сенсационно не смог квалифицироваться в произвольную программу на ЧЕ-2026
