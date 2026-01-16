«С этим нужно бороться». Козловский назвал причину провала Аймоза на чемпионате Европы

Чемпион Европы – 2020, трёхкратный чемпион Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, после короткой программы мужчин-одиночников на чемпионате Европы – 2026 назвал главную проблему французского фигуриста Кевина Аймоза.
«К сожалению, этому фигуристу свойственны подобные прокаты, есть у него определённая тенденция, что он себя по ходу неудачного проката прямо отпускает, и причём отпускает катастрофически.
Спортсмен очень эмоциональный и, к сожалению, очень зависящий от своего эмоционального состояния, и любит он идти на поводу у этого состояния, и для спортсмена это по-настоящему проблема. Решит он это или нет — неизвестно, но на данном этапе своей карьеры данная сложность у него остаётся, ему нужно с этим бороться», — сказал Козловский в эфире Okko.
Аймоз — семикратный чемпион Франции. 28-летний фигурист провалил короткую программу на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде (Великобритания) и не смог квалифицироваться в произвольную программу соревнований.
