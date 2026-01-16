Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли чемпионат Европы — 2026 в Шеффилде

Двукратные чемпионы мира среди юниоров, спортивная пара из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли чемпионат Европы – 2026, который проходит в Шеффилде (Великобритания). Для спортсменов это первая победа на ЧЕ, ранее они брали серебро (в 2024 году) и бронзу (в 2025-м).

Грузинская пара была признана судьями лучшей как в короткой программе (75,96 балла), так и в произвольной (139,80).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026, Шеффилд. Спортивные пары. Итоги:

1. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) – 215,76 балла.

2. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) – 203,87.

3. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) – 202,56.

4. Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) – 188,27.

5. Оксана Вуйамоз и Том Бувар (Швейцария) – 183,31.