Метёлкина на русском языке высказалась после победы на чемпионате Европы в Шеффилде

Экс-россиянка Анастасия Метёлкина, которая представляет Грузию, на русском языке высказалась после победы на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде в паре с Лукой Берулавой.

«Мы готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. Я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой. Я иду к золотой медали. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберём золотую медаль на Олимпийских играх», — сказала Метёлкина после победы на чемпионате Европы.

Грузинская пара была признана судьями лучшей как в короткой программе (75,96 балла), так и в произвольной (139,80).