Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Метёлкина на русском языке высказалась после победы на чемпионате Европы в Шеффилде

Метёлкина на русском языке высказалась после победы на чемпионате Европы в Шеффилде
Комментарии

Экс-россиянка Анастасия Метёлкина, которая представляет Грузию, на русском языке высказалась после победы на чемпионате Европы – 2026 в Шеффилде в паре с Лукой Берулавой.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Произвольная программа
15 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Окончено

«Мы готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. Я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой. Я иду к золотой медали. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберём золотую медаль на Олимпийских играх», — сказала Метёлкина после победы на чемпионате Европы.

Грузинская пара была признана судьями лучшей как в короткой программе (75,96 балла), так и в произвольной (139,80).

Материалы по теме
Грузины разнесли всех на Евро! Ученик Тутберидзе лидирует, а Метёлкина/Берулава — чемпионы
Грузины разнесли всех на Евро! Ученик Тутберидзе лидирует, а Метёлкина/Берулава — чемпионы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android