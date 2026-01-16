Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026: результаты, 15 января 2026 года

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026: результаты, 15 января 2026 года
Комментарии

15 января прошёл соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Мужчины. Короткая программа

  1. Ника Эгадзе (Грузия) – 91.28.
  2. Александр Селевко (Эстония) – 88.71.
  3. Михаил Селевко (Эстония) – 88.28.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) – 215,76 балла.

2. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) – 203,87.

3. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) – 202,56.

С полными результатами прокатов можно ознакомиться в матч-центре «Чемпионата».

Материалы по теме
Грузины разнесли всех на Евро! Ученик Тутберидзе лидирует, а Метёлкина/Берулава — чемпионы
Грузины разнесли всех на Евро! Ученик Тутберидзе лидирует, а Метёлкина/Берулава — чемпионы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android