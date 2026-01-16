Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026: результаты, 15 января 2026 года

15 января прошёл соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Мужчины. Короткая программа

Ника Эгадзе (Грузия) – 91.28. Александр Селевко (Эстония) – 88.71. Михаил Селевко (Эстония) – 88.28.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Спортивные пары. Произвольная программа

1. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (Грузия) – 215,76 балла.

2. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) – 203,87.

3. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) – 202,56.

С полными результатами прокатов можно ознакомиться в матч-центре «Чемпионата».