Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: расписание на 16 января

Сегодня, 16 января, в Шеффилде (Великобритания) продолжится чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В рамках третьего дня соревнований состоятся прокаты ритмических танцев в танцах на льду, а также произвольных программ женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Шеффилд. Расписание соревнований на 16 января (время – московское):

15:40. Танцы на льду, ритм-танец;

21:00. Женщины, произвольная программа.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию проходит в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории принимает турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.