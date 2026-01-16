Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: расписание на 16 января

Комментарии

Сегодня, 16 января, в Шеффилде (Великобритания) продолжится чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию. В рамках третьего дня соревнований состоятся прокаты ритмических танцев в танцах на льду, а также произвольных программ женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Шеффилд. Расписание соревнований на 16 января (время – московское):

  • 15:40. Танцы на льду, ритм-танец;
  • 21:00. Женщины, произвольная программа.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию проходит в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории принимает турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.

Календарь чемпионата Европы по фигурному катанию -- 2026
