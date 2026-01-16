Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание

Алёна Косторная показала изучение четверного выброса

Алёна Косторная показала изучение четверного выброса
Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала в телеграм-канале видео, где показала, как тренирует с помощью специальной удочки редкий элемент повышенной сложности в парном катании — четверной выброс.

На данный момент четверной выброс на всероссийских соревнованиях выполняют только трёхкратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

22-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победительницей и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах. Наибольших успехов на международной арене она добилась как одиночница. В начале 2023 года стало известно, что Косторная перешла в парное катание. Партнёр фигуристки — Георгий Куница.

Косторная вышла замуж за Куницу летом 2023 года. Весной 2025 года фигуристы объявили, что ожидают пополнения в семье. В минувшем сентябре у пары родился сын Дмитрий.

Ранее фигуристы заявляли, что намерены возобновить спортивную карьеру после рождения ребёнка.

