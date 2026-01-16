Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Сато рассказал, выступление какого спортсмена вдохновило его стать фигуристом

Комментарии

Двукратный бронзовый призёр финала Гран-при ISU японский фигурист Сюн Сато положительно оценил свою готовность к предстоящей Олимпиаде в Италии и рассказал, какой спортсмен вдохновил его на занятия фигурным катанием и высокие достижения в этом виде спорта.

«Я в отличной форме. Я хочу продолжать работать над своими навыками, чтобы быть в наилучшей форме к главному событию.

Я очень хочу завоевать медаль. Но я планирую сосредоточиться на том, чтобы показать свой лучший результат, не слишком беспокоясь о других фигуристах.

Выступление Юдзуру Ханю на Олимпийских играх в Сочи вдохновило меня стать фигуристом и мечтать о выступлении на мировой арене. Теперь я хочу показать такое выступление, которое заставит других тоже захотеть выйти на лёд.

Олимпиада — моя главная цель, и для меня большая честь там выступать. Я хочу показать такое же великолепное выступление, как Ханю. Я стремлюсь к медали, но моя главная цель — показать своё лучшее выступление. Я хочу кататься в своём собственном стиле и погрузить зрителей в свой мир», — цитирует Сато yahoo.co.jp.

