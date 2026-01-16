«Плеяда вернулась». Авербух — о возвращении фигуристов из США из-за «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух считает, что многие деятели российского фигурного катания, покидавшие страну для работы в США, вернулись на родину благодаря проекту «Ледниковый период».

«Многие деятели нашего фигурного катания были в Америке, и во многом благодаря проекту «Ледниковый период» сначала просто приезжали, а потом вернулись из США: Жулин, Навка, Тарасова с Ягудиным и многие другие. Во многом благодаря «Ледниковому периоду» большая плеяда ребят вернулась из Америки в Россию», — приводит слова Авербуха Sport24.

Съёмки нового сезона проекта начались 14 января.