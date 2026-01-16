Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
21:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Как же он уже вымахал!» Трусова опубликовала семейные фото

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Александра Трусова опубликовала в телеграм-канале семейные фото, на которых запечатлена с мужем, фигуристом Макаром Игнатовым, и их сыном Михаилом.

Спортсменка двумя фотографиями сравнила, как выглядел ребёнок в месяц и в пять месяцев.

Фото: Личный архив Александры Трусовой

«1 месяц VS 5 месяцев. Как же он уже вымахал! Случайно получились одинаковые фото, из-за этого особенно заметно, как поменялся Миша», — подписала публикацию Трусова.

Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о том, что состоят в отношениях, в начале 2024 года. В том же году они сыграли свадьбу. Их сын Михаил появился на свет 6 августа 2025 года.

