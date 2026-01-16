Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Костылева стала кандидатом в мастера спорта России

Елена Костылева стала кандидатом в мастера спорта России
Комментарии

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева стала кандидатом в мастера спорта России. Об этом сообщил её тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, опубликовавший распоряжение Минспорта России.

«Елене Костылевой присвоен спортивный разряд — КМС. Поздравляем нашу спортсменку. Благодарим Министерство физической культуры и спорта Московской области», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

В январе 14-летняя фигуристка Елена Костылева сообщила о решении вернуться в академию Евгения Плющенко после того, как в декабре 2025 года ушла в группу к тренеру Софье Федченко.

Материалы по теме
«Больно смотреть». Плющенко жёстко раскритиковал уровень фигуристок на чемпионате Европы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android