Фигурное катание

ISU рассматривает значительные реформы в фигурном катании — источник

ISU рассматривает значительные реформы в фигурном катании — источник
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность внесения значительных изменений в правила проведения соревнований по фигурному катанию. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на имеющийся в доступе документ.

Источник сообщает, что организация планирует сделать программы более короткими. Об объёме сокращений длительности прокатов не сообщалось. Основной целью нововведения указывается «увеличение темпа соревнований и повышение вовлечённости зрителя».

Помимо этого, организация планирует обязать спортсменов представлять две произвольные программы в дополнение к короткой с целью «повышения универсальности и артистизма».

Также, согласно источнику, планируется изменение системы шестиминутных разминок перед прокатами – фигуристы будут разминаться до начала трансляции, а в перерывах между группами выступающих состоится показ «сопроводительных видеоматериалов».

Помимо этого, реформа может затронуть соревновательный календарь. Сезон, предположительно, будет начинаться в сентябре, а заканчиваться в апреле, из-за чего некоторые турниры, традиционно проводимые в приблизительно одинаковые сроки каждый год, поменяют последовательность в графике либо будут смещены.

Изменения в календаре предполагается внести с сезона-2027/2028.

