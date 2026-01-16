«Не то выступление, на которое мы надеялись». Хазе/Володин — после серебра на ЧЕ

Чемпионы Европы — 2025 немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, выступающие в парном катании и на минувшем европейском первенстве занявшие второе место, прокомментировали своё выступление.

«Мы не совсем довольны своим выступлением. Думаю, все это знают. Мы рады, что боролись до конца и выкладывались до самого конца. Это было не то выступление, на которое мы надеялись, но мы всё же смогли сохранить серебряную медаль, что приятно, и мы можем этому радоваться. Думаю, сейчас у нас много мотивации и энергии, чтобы вернуться к тренировкам. Через три недели, надеюсь, всё встанет на свои места и мы сможем показать весь свой потенциал.

После выступления поддержка была потрясающей. Как громко кричали, даже несмотря на то, что мы не откатали на высшем уровне, — мы очень это оценили, и это немного улучшило ситуацию, немного смягчило напряжение, потому что мы всё ещё могли наслаждаться моментом благодаря людям, которые наслаждались им вместе с нами. Так что я рада людям, зрителям, и это даёт нам большую мотивацию», — цитирует фигуристов Golden Skate.

Также фигуристка заявила, что состязание в спортивных парах на Олимпиаде в Италии намечается зрелищным.

«В лучшем случае все откатают чисто, а дальше — зависит от судей, кто станет победителем. Я думаю, что это будет действительно интересное соревнование, особенно для публики, и для нас самих тоже. Всё будет зависеть от того, у кого лучше сохранится выдержка в обеих программах и кто выступит более чисто. Все команды у нас очень сильные. Я думаю, что в прошлые годы на Олимпийских играх не было такого разнообразия команд, способных подняться на пьедестал. Поэтому мы приложим все усилия в течение следующих трёх недель и будем тренироваться как можно усерднее», — приводит слова Хазе Golden Skate.