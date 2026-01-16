Ника Эгадзе — после короткой программы на чемпионате Европы: хочу думать о завтрашнем дне

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, лидирующий после короткой программы на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде, заявил, что доволен своим выступлением, особенно после неудачно проведённой накануне тренировки.

Эгадзе тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. В прокате короткой программы он исполнил два четверных прыжка, но допустил помарку на одном вращении.

«Я так счастлив, особенно после сегодняшнего утра. Короткая программа на тренировке прошла совсем не очень хорошо. Это была ужасная тренировка. Но после этого мои тренеры, Этери [Тутберидзе] и Бенуа [Ришо], весь день со мной общались. Бенуа рассказал мне несколько мелочей, которые помогут мне во время выступления. Я так счастлив их поддержке!

Мне нужны только большие медали. Я не думаю о малой золотой медали (на чемпионате Европы по фигурному катанию тройке спортсменов, лидирующих по итогам короткой программы, символически вручают «малые медали». — Прим. «Чемпионата»). Я хочу думать о завтрашнем дне, о тренировке, и мне нужно оставаться сосредоточенным на произвольной программе», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.