ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Ника Эгадзе — после короткой программы на чемпионате Европы: хочу думать о завтрашнем дне

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, лидирующий после короткой программы на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде, заявил, что доволен своим выступлением, особенно после неудачно проведённой накануне тренировки.

Эгадзе тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. В прокате короткой программы он исполнил два четверных прыжка, но допустил помарку на одном вращении.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
91.28
2
Александр Селевко
Эстония
88.71
3
Михаил Селевко
Эстония
88.28

«Я так счастлив, особенно после сегодняшнего утра. Короткая программа на тренировке прошла совсем не очень хорошо. Это была ужасная тренировка. Но после этого мои тренеры, Этери [Тутберидзе] и Бенуа [Ришо], весь день со мной общались. Бенуа рассказал мне несколько мелочей, которые помогут мне во время выступления. Я так счастлив их поддержке!

Мне нужны только большие медали. Я не думаю о малой золотой медали (на чемпионате Европы по фигурному катанию тройке спортсменов, лидирующих по итогам короткой программы, символически вручают «малые медали». — Прим. «Чемпионата»). Я хочу думать о завтрашнем дне, о тренировке, и мне нужно оставаться сосредоточенным на произвольной программе», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.

