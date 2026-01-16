Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мы безумно счастливы». Лука Берулава — после победы на чемпионате Европы — 2026

«Мы безумно счастливы». Лука Берулава — после победы на чемпионате Европы — 2026
Комментарии

Грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метёлкиной и выигравший с ней чемпионат Европы — 2026, рассказал об эмоциях после победы.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Произвольная программа
15 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Окончено

«Мы безумно счастливы выиграть чемпионат Европы. У нас уже были бронза, серебро, а теперь мы наконец завоевали золотую медаль. Сейчас невероятно рады», — цитирует фигуриста Golden Skate.

Также он выразил мысль, что на предстоящей Олимпиаде в Милане соревнования в спортивных парах будут интересными, так как на данный момент в этом виде фигурного катания нет однозначного лидера.

«Прямо сейчас ситуация очень интересная. Захватывающе, что явного лидера нет. Есть шесть лидирующих команд, и все стремятся к золоту. Каждый из нас, каждый спортсмен имеет одинаковую цель. Думаю, все сборные готовы и хорошо подготовлены. Это будет захватывающее состязание», — приводит слова Берулавы Golden Skate.

Материалы по теме
Грузины разнесли всех на Евро! Ученик Тутберидзе лидирует, а Метёлкина/Берулава — чемпионы
Грузины разнесли всех на Евро! Ученик Тутберидзе лидирует, а Метёлкина/Берулава — чемпионы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android