«Мы безумно счастливы». Лука Берулава — после победы на чемпионате Европы — 2026

Грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метёлкиной и выигравший с ней чемпионат Европы — 2026, рассказал об эмоциях после победы.

«Мы безумно счастливы выиграть чемпионат Европы. У нас уже были бронза, серебро, а теперь мы наконец завоевали золотую медаль. Сейчас невероятно рады», — цитирует фигуриста Golden Skate.

Также он выразил мысль, что на предстоящей Олимпиаде в Милане соревнования в спортивных парах будут интересными, так как на данный момент в этом виде фигурного катания нет однозначного лидера.

«Прямо сейчас ситуация очень интересная. Захватывающе, что явного лидера нет. Есть шесть лидирующих команд, и все стремятся к золоту. Каждый из нас, каждый спортсмен имеет одинаковую цель. Думаю, все сборные готовы и хорошо подготовлены. Это будет захватывающее состязание», — приводит слова Берулавы Golden Skate.