Французы Фурнье Бодри и Сизерон стали первыми по итогам ритм-танца на ЧЕ-2026

Дуэт французских фигуристов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона занял первое место по итогам ритм-танца в рамках чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Выступление спортсменов судьи оценили на 86,93 балла.

На втором месте расположились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, а тройку сильнейших замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, заняли шестое место, во время их выступления дважды была включена неподходящая музыка.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026, Шеффилд (Великобритания).

Танцы на льду, ритм-танец. Результаты:

1. Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (Франция) – 86,93 балла.

2. Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,47.

3. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 84,48.

4. Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 83,08.

5. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) – 82,38.

6. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия) — 78,67.