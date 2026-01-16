Французы Фурнье Бодри и Сизерон стали первыми по итогам ритм-танца на ЧЕ-2026

Дуэт французских фигуристов Лоранс Фурнье Бодри и Гийома Сизерона занял первое место по итогам ритм-танца в рамках чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Выступление спортсменов судьи оценили на 86,93 балла.
На втором месте расположились британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, а тройку сильнейших замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, заняли шестое место, во время их выступления дважды была включена неподходящая музыка.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026, Шеффилд (Великобритания).
Танцы на льду, ритм-танец. Результаты:
1. Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (Франция) – 86,93 балла.
2. Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,47.
3. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 84,48.
4. Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 83,08.
5. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) – 82,38.
6. Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Грузия) — 78,67.