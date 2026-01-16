«Очень грустное зрелище». Авербух — об уровне фигурного катания на ЧЕ в Шеффилде

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух высказался об уровне чемпионата Европы – 2026 по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания), отметив, что он заметно упал из-за отсутствия россиян на соревнованиях.

«С чисто профессиональной точки зрения мне было интересно понаблюдать за проходящим чемпионатом Европы по фигурному катанию. Я увидел короткие программы у парней и девушек и хочу сказать, что уровень катастрофически низкий. За исключением эстонки Петрыкиной, которая выглядела очень достойно, никто особенно и не запомнился. Остальные — даже не категория B, а ниже. Зрелище очень грустное, без нас уровень сильно падает.

Не думаю, что сами иностранцы задумываются, что на чемпионате Европы нет российских фигуристов. Очевидно, что это бьёт по всем. Нынешние победители войдут в историю как чемпионы без участия россиян. К их медалям на долгие годы приклеится эта ремарка.

Мы ведь всегда доминировали на чемпионатах Европы. Было достаточно турниров, с которых мы привозили все четыре золота. Наши девочки очень долго занимали весь пьедестал в одиночном катании. Думаю, европейскому фигурному катанию участие россиян необходимо как воздух», – приводит слова Авербуха Sport24.