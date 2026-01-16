Авербух оценил изменения в работе Загитовой в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух оценил изменения в работе в качестве ведущей «Ледникового периода» олимпийской чемпионки – 2018 в женском одиночном фигурном катании Алины Загитовой. Авербух принимает участие в шоу WinterFest, организованном при поддержке Дирекции парков и скверов Казани.

«Как изменилась Загитова в роли ведущей «Ледникового периода»? Мне кажется, Алина всегда прекрасна. Точно не буду говорить, что меняется, она очаровательна, мне нравилось, как она вела программу, когда она ещё только дебютировала. После этого Алина стала много работать на телевидении, на Первом канале, в фигурном катании.

Мне кажется, она прекрасно справляется, фантастически красива. Мы сделали акцент в этом сезоне на девочек-одиночниц, девочек, которые являются лицом нашей страны, чтобы они все были вместе, в одном проекте.

Счастлив, что и Алина Загитова, и Женя Медведева, и Саша Трусова, и Алёна Косторная, и Анечка Щербакова, и Лиза Туктамышева – что ни имя, то герои фигурного катания, – все вместе в одном проекте. У каждого своя роль, своё место, оно незаменимо», – передаёт слова Авербух корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.