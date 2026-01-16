Авербух — о возвращении Валиевой: у неё есть всё, чтобы поставить себя на пьедестал

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух поделился мнением о возвращении после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив, что у неё есть все возможности, чтобы вернуться на пьедестал на соревнованиях.

«Как оценить возможное возвращение Камилы Валиевой? Не люблю строить прогнозы по поводу возможных выступлений. Камила бесконечно талантлива, Камила, конечно, повзрослела. Вхождение в реку большого спорта – это, конечно, испытание, но при этом она молода, бесконечно талантлива, у неё замечательный тренерский штаб и все условия созданы.

Всё только в руках самой Камилы, мы ее поддерживаем, желаем удачи. Если примет решение выступить – замечательно, если нет – значит, не надо форсировать форму. Наша задача – поддерживать, не строить бесконечные прогнозы. Конечно, это длинная дорога, но мне очень хочется пожелать Камиле, чтобы она её прошла. Тогда это будет абсолютно кинематографичная история про преодоление, про возвращение.

У неё всё есть, чтобы себя поставить на пьедестал, дальше всё в её руках», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Авербух принимает участие в шоу WinterFest, организованном при поддержке Дирекции парков и скверов Казани