Авербух — о русских на чемпионате США: не надо воспринимать их как российских спортсменов

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух высказался об участии детей российских эмигрантов в чемпионате США.

«На чемпионате США у мужчин одни русские фамилии? Очень спокойно могу прокомментировать – родители этих ребят эмигрировали, уехали из нашей страны. Не надо воспринимать их как российских спортсменов, которые выступают теперь за другую страну.

Их родители решили жить в Соединённых Штатах Америки, они там родились, там пошли кататься на коньках. Они не имеют никакого отношения к современному российскому фигурному катанию, и эти передёргивания, что мы их упустили – их никто не отпускал, они не тренировались у российских тренеров.

Мама Ильи Малинина выступала за Узбекистан, мама Андрея Торгашева – из Одессы, конечно, здорово, что сын Шишковой и Наумова, наших прекрасных спортсменов, которые представляли Россию, также там на пьедестале. Но не надо обобщать и цепляться за эти фамилии», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Авербух принимает участие в шоу WinterFest, организованном при поддержке Дирекции парков и скверов Казани.