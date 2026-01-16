Авербух оценил участие чемпиона мира Сергея Шубенкова в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух высказался по поводу участия чемпиона мира по лёгкой атлетике Сергея Шубенкова в шоу «Ледниковый период». Барьерист выступает в паре с Елизаветой Худайбердиевой.

«Серёжа – большая умница. У нас Сергей — легкоатлет, но у него такие горящие глаза, при этом, конечно, такие сильные ноги.

Мы его всё время подтруниваем, что он не в праве ошибиться, а он говорит, я и не могу, я барьерист, мне нельзя барьеры сбивать. А каждый выход на тренировку – это барьер. Он молодец, многие полюбят его пару с Елизаветой Худайбердиевой, поэтому это будет интересно», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.