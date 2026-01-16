Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух оценил проект школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани

Илья Авербух оценил проект школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани
Алина Загитова
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух прокомментировал создание школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани. Он также поделился собственными идеями, связанными с фигурным катанием в столице Татарстана.

«У Алины свой взгляд, мы все в одном мире, с большим уважением относимся друг к другу, но проект Алины Загитовой – это проект Алины Загитовой. Она внутри себя опирается на какой-то смежный опыт, но у меня советов точно не спрашивает.

Мои проекты в Казани? Я бы очень хотел увидеть новые проекты, но пока больших планов нет. Летом у нас новый проект «Каникулы», даже не ледовый, а театральный. Хотели бы с ним приехать и развиваться зимой, не только на «Чёрном озере», но и в других парках развивать зимнюю атмосферу.

Шоу на открытом воздухе – особая история, конечно, в закрытом помещении выступать гораздо комфортнее, и сейчас у нас на «Чёрном озере» вообще естественный лёд, а не искусственный, хотя качество льда очень хорошее для естественного льда. Не так комфортно, но, есть добрая энергия, атмосфера. Всё доступно, приходят люди, которые любят фигурное катание, в общении на расстоянии вытянутой руки», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Загитова вместе с Медведевой или прощание Туктамышевой. Самые значимые прокаты 2025 года
Загитова вместе с Медведевой или прощание Туктамышевой. Самые значимые прокаты 2025 года
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android