Илья Авербух оценил проект школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух прокомментировал создание школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани. Он также поделился собственными идеями, связанными с фигурным катанием в столице Татарстана.

«У Алины свой взгляд, мы все в одном мире, с большим уважением относимся друг к другу, но проект Алины Загитовой – это проект Алины Загитовой. Она внутри себя опирается на какой-то смежный опыт, но у меня советов точно не спрашивает.

Мои проекты в Казани? Я бы очень хотел увидеть новые проекты, но пока больших планов нет. Летом у нас новый проект «Каникулы», даже не ледовый, а театральный. Хотели бы с ним приехать и развиваться зимой, не только на «Чёрном озере», но и в других парках развивать зимнюю атмосферу.

Шоу на открытом воздухе – особая история, конечно, в закрытом помещении выступать гораздо комфортнее, и сейчас у нас на «Чёрном озере» вообще естественный лёд, а не искусственный, хотя качество льда очень хорошее для естественного льда. Не так комфортно, но, есть добрая энергия, атмосфера. Всё доступно, приходят люди, которые любят фигурное катание, в общении на расстоянии вытянутой руки», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.