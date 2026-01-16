Авербух — о нехватке россиян на чемпионате Европы: они голые без нас

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух высказался об отсутствии российских фигуристов на проходящем в Шеффилде (Великобритания) чемпионате Европы – 2026 по фигурному катанию.

«Можно ли сказать, что любая участница чемпионата России выиграла бы чемпионат Европы? Однозначно, можно сказать, что любая из первой пятёрки точно. Уровень особенно в женском одиночном катании, да и в мужском – турнир категории В или С.

Чемпионат Европы уже давно упал в уровне, его держали исключительно российские спортсмены. Если вспомнить результат, с последних чемпионатов Европы мы привозили по четыре золота. Они голые без нас, вот и всё», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Авербух принимает участие в шоу WinterFest, организованном при поддержке Дирекции парков и скверов Казани.