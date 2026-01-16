Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Авербух — о Метёлкиной и Берулаве: всё равно выигрывают ребята с российскими фамилиями

Авербух — о Метёлкиной и Берулаве: всё равно выигрывают ребята с российскими фамилиями
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух оценил успех грузинского дуэта Анастасия Метёлкина/Лука Берулава на чемпионате Европы – 2026 по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания). Грузинская пара завоевала золотые медали первенства в соревнованиях пар.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Произвольная программа
15 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Окончено

«Победа Метёлкиной/Берулавы – это и наша победа? Сейчас получилось, что всё равно выигрывают ребята, девчонки с российскими фамилиями – за Эстонию, за Грузию. Они ловят свой шанс, пока нас нет», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Авербух принимает участие в шоу WinterFest, организованном при поддержке Дирекции парков и скверов г. Казань.

