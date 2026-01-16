Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание

«Её четверные прыжки изумительны». Илья Авербух — об ученице Этери Тутберидзе

Дина Хуснутдинова
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух высказался об ученице Этери Тутберидзе Дине Хуснутдиновой. Специалист отметил перспективы спортсменки.

«Дина – молодец, очень талантливая девочка. Её четверные прыжки изумительны. Если она прибавит в катании, в артистизме, у неё есть все шансы бороться в следующем четырёхлетии. Очень надеюсь, что этот крайне несправедливый недопуск наших ребят всё-таки уйдет, в следующие четыре года мы начнём возвращать свои позиции», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На ЧР-2026 Дина Хуснутдинова заняла шестое место.

