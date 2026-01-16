Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух признался, что хотел стать дальнобойщиком

Илья Авербух признался, что хотел стать дальнобойщиком
Илья Авербух
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух рассказал, что мог стать дальнобойщиком. Он также дал совет начинающим фигуристам.

– Что сложнее, четверной или встать рано на тренировку?
– Четверной сложнее.

– Кем бы стал, если бы не фигурное катание?
– Дальнобойщиком.

– Бывает ли такое, что чемпионы боятся льда?
– Конечно, они боятся ошибиться на этом льду.

– Самый странный совет, который вы слышали на тренировках?
– Сложный вопрос, с ходу даже не могу предположить.

– Что вы бы пожелали детям?
– Верьте в себя, верьте в свои возможности, верьте, что вы можете дальше двигать планету и при этом действуйте. Не ждите, что вам дадут какой-то уникальный совет, а вы благодаря нему откроете для себя что-то. Сами действуйте и открывайте, – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

