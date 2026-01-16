Авербух высказался о проведении ледового шоу на одном из старейших катков страны в Казани

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух высказался о проведении ледового шоу на одном из старейших катков России в Казани. Каток «Чёрное озеро» – один из самых старых в стране, лёд на нём заливают как минимум с 1885 года.

«Всегда с теплом и любовью приезжаю в Казань, очень красивый город, она меня встретила доброй зимней погодой. Всегда отмечаю инфраструктуру города, дороги, условия. Всё замечательно. Был добрый мастер-класс, были те, кто уже не первый год участвовал, уже добрая традиция.

Мы выступали на открытом льду, говорить об уровне неправильно, и мастер-класс был для начинающих, для любителей, но уровень фигурного катания в Казани высокий, хорошая школа, дал мотивационную лекцию, вижу мотивацию детей.

На шоу мы организуем гала-шоу чемпионов. Любимые зимние номера. Зрителям будет интересно, будут и ребята, которые выступают сейчас, Матвей Ветлугин прекрасно выступил на чемпионате России, был в шаге от медали. Также выйдет на лёд, как и наши легенды, Татьяна Тотьямянина с Максимом Марининым, Алексей Ягудин.

У нас был очень насыщенный декабрь, с большим успехом прошёл спектакль «Буратино», было порядка 80 различных представлений. Начинается «Ледниковый период», много сил и энергии отнимает, но на такие проекты приезжаем с удовольствием», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Авербух принимает участие в шоу WinterFest, организованном при поддержке Дирекции парков и скверов Казани.