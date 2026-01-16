Ксения Синицына ответила на вопрос о турнирах во второй половине сезона

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, планирует ли она принимать участие в турнирах во второй половине сезона. Синицына принимает участие в шоу WinterFest, организованном при поддержке Дирекции парков и скверов Казани.

«Какие ощущения от выступления на открытом льду? Только позитивные, это очень интересно. Очень хорошо и тепло встречает публика, от этого становится и на льду жарко, хочется всем поднять настроение.

Как провела праздники? В праздники я подстриглась, сделала каре. Хорошо провела праздники, ярко (улыбается). Планы на вторую половину сезона? Сейчас катаемся в шоу, пока эмоциональная разгрузочка, тренировки никто не отменял, всё в рабочем процессе.

Ждать ли ещё на каких-то стартах, чемпионате по прыжкам или турнире шоу-программ? Надеюсь (улыбается). Но мы предполагаем, а бог располагает, пока не хочу никаких надежд никому давать», – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.