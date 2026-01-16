Козловский раскритиковал формат проведения женских соревнований на ЧЕ-2026

Чемпион Европы — 2020, трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, раскритиковал формат проведения турнира одиночниц на чемпионате Европы — 2026 по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания), в короткой программе приняли участие 38 фигуристок.

«На самом деле, эта ситуация с 38 участницами демонстрирует очень серьёзную проблему. Надо понимать, что спорт не решает каких-то архиважных задач. В первую очередь спорт – это бизнес. Он должен быть бизнесом, и 38 спортсменок – это не тот продукт, который можно качественно продать.

Если бы эти 38 спортсменок были бы с четверными прыжками, с тройными акселями, с идеальными прокатами, все были бы разные, возможно, это можно было бы продать. Но в текущих условиях, из того, что мы видим, чемпионат Европы сейчас в женском одиночном катании – это по факту турнир, который в первую очередь интересен самим спортсменам, которые хотят получить какую-то награду, какую-то медаль. Он интересен их родителям, ближнему кругу в большинстве своём на 95%. В остальном это не та вещь, за которую люди будут готовы платить деньги. Думаю, количество людей на трибунах это подчёркивает. Это неприятно слышать, но это правда», – сказал Козловский в студии Okko.