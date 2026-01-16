Скидки
ЧЕ-2026. Женщины. Произвольная программа
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Фигурное катание Новости

«Показывает всему миру свою культуру». Козловский — о короткой программе Эгадзе на ЧЕ

Комментарии

Чемпион Европы – 2020, трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, поделился впечатлениями о прокате короткой программы на чемпионате Европы – 2026 в Шефффилде (Великобритания) грузинского фигуриста Ники Эгадзе, который лидирует после первого соревновательного дня, набрав 91,28 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
15 января 2026, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
91.28
2
Александр Селевко
Эстония
88.71
3
Михаил Селевко
Эстония
88.28

«Мне очень нравится, что Ника выступает именно под грузинскую музыку. И то, что этот спортсмен показывает всему миру свою грузинскую культуру — очень важно. У него очень красивая программа, одна из самых красивых дорожек шагов в этом сезоне. Я рад за него!» – сказал Козловский в эфире Okko.

Отметим, что в короткой программе Эгадзе успешно справился с ключевыми элементами, включив в программу каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, четверной тулуп и тройной аксель.

Показ произвольной программы в соревнованиях фигуристов-одиночников запланирован на 17 января.

