Главная Фигурное катание Новости

Артём Ковалёв рассказал, как в мороз откатался в шоу на чужих коньках

Призёр этапов Гран-при России, бронзовый призёр первенства России среди юниоров российский фигурист Артём Ковалёв рассказал, как ему пришлось кататься в чужих коньках на уличном шоу в морозную погоду.

«Сегодня были необычные ощущения, потому что у меня коньки не прилетели. Это коньки Максима Маринина, обычно я катаюсь на Edea, а тут на Graf, на улице, после трёх дней выходных… Поэтому интересно было. Но принимали очень хорошо, это понравилось. На обычных прокатных коньках я бы улетел со всего бы.

На предыдущих шоу на улице спокойно делал прыжки, ничего страшного не было. Не делаю тут ничего сверхъестественного. Здесь нужно просто размяться и долго не стоять на холоде.

Есть ли планы на вторую половину сезона? Пока не обсуждали это с тренером, вернусь с фестиваля, приступлю к тренировкам и буду всё обсуждать. Со здоровьем всё хорошо», – сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ковалёв принимает участие в шоу WinterFest, организованном при поддержке Дирекции парков и скверов Казани.

Авербух высказался о проведении ледового шоу на одном из старейших катков страны в Казани
