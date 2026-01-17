Нина Петрыкина выиграла золото чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина стала первой по итогам произвольной программы в рамках чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Она получила от судей 216,14 балла по сумме двух выступлений. Для эстонки это золото стало вторым подряд на турнирах данного уровня.

Серебряную медаль завоевала бельгийка Луна Хендрикс, а бронза досталась итальянке Ларе Наки Гутманн.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026, Шеффилд (Великобритания).

Женское одиночное катание, произвольная программа. Результаты:

1. Нина Петрыкина (Эстония) — 216,14 балла.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 191,26.

3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 186,87.

4. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 185,40.

5. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,36.