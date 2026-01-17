Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Нина Петрыкина выиграла золото чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию

Нина Петрыкина выиграла золото чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию
Нина Петрыкина
Комментарии

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина стала первой по итогам произвольной программы в рамках чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Она получила от судей 216,14 балла по сумме двух выступлений. Для эстонки это золото стало вторым подряд на турнирах данного уровня.

Серебряную медаль завоевала бельгийка Луна Хендрикс, а бронза досталась итальянке Ларе Наки Гутманн.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026, Шеффилд (Великобритания).
Женское одиночное катание, произвольная программа. Результаты:

1. Нина Петрыкина (Эстония) — 216,14 балла.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 191,26.
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 186,87.
4. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 185,40.
5. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,36.

Материалы по теме
Французы Фурнье Бодри и Сизерон стали первыми по итогам ритм-танца на ЧЕ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android