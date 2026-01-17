Нина Петрыкина выиграла золото чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина стала первой по итогам произвольной программы в рамках чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Она получила от судей 216,14 балла по сумме двух выступлений. Для эстонки это золото стало вторым подряд на турнирах данного уровня.
Серебряную медаль завоевала бельгийка Луна Хендрикс, а бронза досталась итальянке Ларе Наки Гутманн.
Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87
