Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Будут бороться за тройку на ОИ». Козловский — о паре Метёлкина/Берулава

«Будут бороться за тройку на ОИ». Козловский — о паре Метёлкина/Берулава
Комментарии

Чемпион Европы – 2020, трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, оценил выступление грузинской пары Анастасия Метёлкина/Лука Берулава на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Фигуристы одержали победу на турнире, набрав по сумме короткой и произвольной программ 215,76 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Произвольная программа
15 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Окончено

«Как выбросы японцев можно оценить выше, чем выбросы Метёлкина и Берулавы? Когда они их делают, партнёрша приземляется у Метёлкиной и Берулавы просто без малейшего приседания, она приземляется как вкопанная и долго достаточно стоит на выезде. Японский дуэт откровенно втыкает свой выброс. Грузинская пара — это дуэт, который при соответствующем катании будет бороться за тройку Олимпийских игр, причём даже за лидирующую позицию, а они действительно это могут в текущих реалиях», – сказал Козловский в эфире Okko.

Материалы по теме
Губанова боролась, но судьи непреклонны. Прошлые заслуги чемпионки не считают?! LIVE
Live
Губанова боролась, но судьи непреклонны. Прошлые заслуги чемпионки не считают?! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android