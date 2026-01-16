«Будут бороться за тройку на ОИ». Козловский — о паре Метёлкина/Берулава

Чемпион Европы – 2020, трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, оценил выступление грузинской пары Анастасия Метёлкина/Лука Берулава на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Фигуристы одержали победу на турнире, набрав по сумме короткой и произвольной программ 215,76 балла.

«Как выбросы японцев можно оценить выше, чем выбросы Метёлкина и Берулавы? Когда они их делают, партнёрша приземляется у Метёлкиной и Берулавы просто без малейшего приседания, она приземляется как вкопанная и долго достаточно стоит на выезде. Японский дуэт откровенно втыкает свой выброс. Грузинская пара — это дуэт, который при соответствующем катании будет бороться за тройку Олимпийских игр, причём даже за лидирующую позицию, а они действительно это могут в текущих реалиях», – сказал Козловский в эфире Okko.