Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026: результаты на 16 января

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон
Комментарии

Вчера, 16 января, состоялся ещё один соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Танцы на льду, ритм-танец:

1. Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (Франция) – 86,93 балла.
2. Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,47.
3. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 84,48.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Женщины, произвольная программа:

1. Нина Петрыкина (Эстония) — 216,14 балла.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 191,26.
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 186,87.

Календарь ЧЕ-2026 по фигурному катанию
Медальный зачёт ЧЕ-2026 по фигурному катанию
