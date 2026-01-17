Скидки
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
21:30 Мск
Чемпионат Европы — 2026 по фигурному катанию: расписание на 17 января

Сегодня, 17 января, в Шеффилде (Великобритания) завершится соревновательная часть чемпионата Европы – 2026 по фигурному катанию. В рамках четвёртого дня соревнований состоятся прокаты произвольных программ мужчин, а также произвольных танцев. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием состязаний.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Шеффилд. Расписание соревнований на 17 января (время – московское):

  • 16:00. Мужчины, произвольная программа.
  • 21:30. Танцы на льду, произвольный танец.

Чемпионат Европы – 2026 по фигурному катанию проходит в Шеффилде с 14 по 18 января. Британский город во второй раз в своей истории принимает турнир, ранее он проходил в Шеффилде в 2014 году.

Календарь чемпионата Европы по фигурному катанию -- 2026
