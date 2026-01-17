Скидки
«Вам понравятся!» Александра Трусова анонсировала планы на 2026 год

«Вам понравятся!» Александра Трусова анонсировала планы на 2026 год
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что в скором времени озвучит свои планы на 2026 год.

«Весь январь люди делятся планами на этот год, и мне бы тоже хотелось. Но пока ещё рано, поэтому и мне, и вам придётся набраться терпения. Но не переживайте, ждать осталось недолго. Совсем скоро всё расскажу, и, думаю, вам мои планы понравятся!» — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Трусова вышла замуж за российского фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В 2025 году у пары родился мальчик, которому дали имя Михаил.

