Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Посол Великобритании в Армении объяснила невыдачу виз армянским фигуристам

Посол Великобритании в Армении объяснила невыдачу виз армянским фигуристам
Комментарии

Посол Великобритании в Армении Александра Коул объяснила, в чём заключалась причина невыдачи виз армянским фигуристам Карине Акоповой, Никите Рахманину и Семёну Данильянцу перед чемпионатом Европы — 2026 в Шеффилде.

«Я с сожалением узнала, что армянские фигуристы пропустили чемпионат Европы в Шеффилде. Могу только представить, насколько они были разочарованы.

Мы впервые узнали об этой ситуации из социальных сетей только после того, как спортсмены уже были вынуждены отменить свои поездки. Мы напрямую связались с Федерацией фигурного катания и Управлением виз и иммиграции Великобритании (UKVI), чтобы понять суть произошедшего.

Представители Великобритании сообщили мне, что визы уже выданы, хотя я понимаю, что это будет слабым утешением, учитывая пропущенные соревнования. Хотя посольство Великобритании в Ереване не обрабатывает заявления на получение визы и не принимает по ним никаких решений, в особых случаях, подобных этому, мы всегда готовы оказать поддержку.

Я хочу воспользоваться возможностью призвать всех туристов подавать документы на получение виз в Великобританию как можно раньше. Стандартная процедура оформления занимает минимум 15 рабочих дней, а в периоды занятости или в праздничные дни может занять больше времени.

Если у вас мало времени на поездки, например на соревнования или мероприятия, пожалуйста, выделите себе достаточно времени. Великобритания имеет очень высокий процент успешной выдачи виз и тепло приветствует гостей из Армении», – написала у себя на странице в соцсети Коул.

Материалы по теме
Акопова/Рахманин и Данилянц не выступят на чемпионате Европы из-за отсутствия виз
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android