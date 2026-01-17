Посол Великобритании в Армении объяснила невыдачу виз армянским фигуристам

Посол Великобритании в Армении Александра Коул объяснила, в чём заключалась причина невыдачи виз армянским фигуристам Карине Акоповой, Никите Рахманину и Семёну Данильянцу перед чемпионатом Европы — 2026 в Шеффилде.

«Я с сожалением узнала, что армянские фигуристы пропустили чемпионат Европы в Шеффилде. Могу только представить, насколько они были разочарованы.

Мы впервые узнали об этой ситуации из социальных сетей только после того, как спортсмены уже были вынуждены отменить свои поездки. Мы напрямую связались с Федерацией фигурного катания и Управлением виз и иммиграции Великобритании (UKVI), чтобы понять суть произошедшего.

Представители Великобритании сообщили мне, что визы уже выданы, хотя я понимаю, что это будет слабым утешением, учитывая пропущенные соревнования. Хотя посольство Великобритании в Ереване не обрабатывает заявления на получение визы и не принимает по ним никаких решений, в особых случаях, подобных этому, мы всегда готовы оказать поддержку.

Я хочу воспользоваться возможностью призвать всех туристов подавать документы на получение виз в Великобританию как можно раньше. Стандартная процедура оформления занимает минимум 15 рабочих дней, а в периоды занятости или в праздничные дни может занять больше времени.

Если у вас мало времени на поездки, например на соревнования или мероприятия, пожалуйста, выделите себе достаточно времени. Великобритания имеет очень высокий процент успешной выдачи виз и тепло приветствует гостей из Армении», – написала у себя на странице в соцсети Коул.