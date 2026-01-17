Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дэвис/Смолкину два раза включили неправильную музыку перед ритм-танцем на ЧЕ

Дэвис/Смолкину два раза включили неправильную музыку перед ритм-танцем на ЧЕ
Комментарии

Грузинским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим в танцах на льду, дважды включили неправильное музыкальное сопровождение перед их ритмическим танцем на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания).

Ритм-танец спортсменов поставлен на нарезку песен рок-группы The Offspirng. Вместо этого дважды ошибочно зазвучала мелодия композитора Николая Мясковского, под которую фигуристы исполняют произвольный танец.

После первого дня соревнований грузинский дуэт занимает шестое место. Они получили от судей за свой прокат 78,67 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду. Ритм-танец
16 января 2026, пятница. 15:40 МСК
Окончено

Произвольные танцы на чемпионате Европы пройдут в субботу, 17 января.

Календарь чемпионата Европы по фигурному катанию
Материалы по теме
Сизерон готов побеждать на ЧЕ-2026 с Фурнье Бодри. Но удержит ли лидерство Эгадзе? LIVE
Live
Сизерон готов побеждать на ЧЕ-2026 с Фурнье Бодри. Но удержит ли лидерство Эгадзе? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android