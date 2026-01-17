Дэвис/Смолкину два раза включили неправильную музыку перед ритм-танцем на ЧЕ

Грузинским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающим в танцах на льду, дважды включили неправильное музыкальное сопровождение перед их ритмическим танцем на чемпионате Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания).

Ритм-танец спортсменов поставлен на нарезку песен рок-группы The Offspirng. Вместо этого дважды ошибочно зазвучала мелодия композитора Николая Мясковского, под которую фигуристы исполняют произвольный танец.

После первого дня соревнований грузинский дуэт занимает шестое место. Они получили от судей за свой прокат 78,67 балла.

Произвольные танцы на чемпионате Европы пройдут в субботу, 17 января.