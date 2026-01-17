Скидки
Фигурное катание

Марии Захаровой не приехал чемодан с коньками и костюмами после шоу в Италии

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова сообщила об утрате своего чемодана, в котором находились коньки и костюмы, после возвращения из Италии, где 10 января прошло шоу Bol on Ice с её участием.

«Мой чемодан до сих пор не приехал и в списках на получение в ближайшее время меня нет. Если у кого-то есть возможность помочь в этом вопросе, буду невероятно вам признательна», – написала Захарова на личной странице в социальных сетях.

Среди российских фигуристов участие в шоу в Болонье приняли также Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (спортивные пары), Василиса Кагановская/Максим Некрасов (танцы на льду) и хореограф Артём Федорченко.

Ранее Бойкова и Козловский испытывали проблемы с тем, чтобы добраться из Москвы в Болонью из-за мощной метели в столице.

