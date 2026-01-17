Скидки
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Фигурное катание Новости

Метёлкина — после победы на ЧЕ: Лука мне обещал ещё две Олимпиады минимум

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие в парном катании и выигравшие чемпионат Европы — 2026, рассказали, что почувствовали после победы и как была воспринята ошибка партнёрши во время проката.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Произвольная программа
15 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Окончено

— Лука, Настя, поздравляю с золотом чемпионата Европы. Вы очень долго этого ждали. Плакали уже?
Метёлкина: Ещё не успела поплакать. Когда стояла на пьедестале, прослезилась чуть-чуть. От счастья, конечно.
Берулава: Чуть-чуть прослезился от радости. Очень хотел выиграть чемпионат Европы, потому что в наш первый сезон мы были очень близки к этому золоту, но бог решил, что сейчас это не надо.

– Лука, что это была за история, что ты упал в конце программы (после окончания проката фигуристы легли на лёд «звёздочкой». — Прим. «Чемпионата»)? Была какая-то договорённость с Настей?
Берулава: Да, была договорённость — в конце мы падаем и радуемся.
Метёлкина: Чисто катаем, падаем звёздочкой и радуемся.

– Настя, когда была ошибка, что в голове пронеслось? Испугалась?
Метёлкина: Я просто засмеялась, начала улыбаться ещё сильнее. Дальше продолжили, и, когда получился хороший выброс, я такая: «ну ладно». И всё, мы доехали. Я не знаю, как я смогла отключиться и вообще не расстроиться, что я упала.

— Очень громкое заявление прозвучало после конца программы (речь о словах Метёлкиной после победы о том, что она намерена выиграть золотую медаль на предстоящей Олимпиаде в Италии. — Прим. «Чемпионата»).
Метёлкина. Я в целом всегда говорила, что не закончу кататься, пока не стану олимпийской чемпионкой. И не важно, на этой это будет, на следующей или мне придётся ехать ещё.

Я с детства себе поставила цель, что стану олимпийской чемпионкой. Поэтому не уйду, я это говорила всегда. Лука об этом знает, он мне обещал ещё две Олимпиады минимум.

– Без шансов, без вариантов.
Берулава: Ну, женщина сказала, что поделать.

– Как будете праздновать?
Берулава: Сдержанно будем праздновать, потому что Олимпийские игры скоро будут. Не по-грузински я буду сейчас праздновать. Но после Олимпиады буду по-грузински! — сказали фигуристы в интервью Okko.

Новости. Фигурное катание
Все новости

