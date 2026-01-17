Петрыкина первой после Медведевой стала двукратной чемпионкой Европы

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина, выигравшая чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026, повторила достижение серебряного призёра Олимпиады-2018 россиянки Евгении Медведевой, став первой с 2017 года двукратной чемпионкой Европы.

Чемпионки Европы по фигурному катанию начиная с 2018 года:

2018 — Алина Загитова.

2019 – Софья Самодурова.

2020 – Алёна Косторная.

2021 — турнир не состоялся из-за пандемии СOVID-19.

2022 — Камила Валиева, после её дисквалификации победа перешла Анне Щербаковой.

Затем российские фигуристы были отстранены. В 2023 году победила Анастасия Губанова из Грузии, а в 2024-м – бельгийка Луна Хендрикс.