Главная Фигурное катание Новости

Петрыкина первой после Медведевой стала двукратной чемпионкой Европы

Петрыкина первой после Медведевой стала двукратной чемпионкой Европы
Комментарии

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина, выигравшая чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026, повторила достижение серебряного призёра Олимпиады-2018 россиянки Евгении Медведевой, став первой с 2017 года двукратной чемпионкой Европы.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87

Чемпионки Европы по фигурному катанию начиная с 2018 года:

  • 2018 — Алина Загитова.
  • 2019 – Софья Самодурова.
  • 2020 – Алёна Косторная.
  • 2021 — турнир не состоялся из-за пандемии СOVID-19.
  • 2022 — Камила Валиева, после её дисквалификации победа перешла Анне Щербаковой.

Затем российские фигуристы были отстранены. В 2023 году победила Анастасия Губанова из Грузии, а в 2024-м – бельгийка Луна Хендрикс.

Нина Петрыкина выиграла золото чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию
