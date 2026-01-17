Петрыкина первой после Медведевой стала двукратной чемпионкой Европы
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина, выигравшая чемпионат Европы по фигурному катанию — 2026, повторила достижение серебряного призёра Олимпиады-2018 россиянки Евгении Медведевой, став первой с 2017 года двукратной чемпионкой Европы.
Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87
Чемпионки Европы по фигурному катанию начиная с 2018 года:
- 2018 — Алина Загитова.
- 2019 – Софья Самодурова.
- 2020 – Алёна Косторная.
- 2021 — турнир не состоялся из-за пандемии СOVID-19.
- 2022 — Камила Валиева, после её дисквалификации победа перешла Анне Щербаковой.
Затем российские фигуристы были отстранены. В 2023 году победила Анастасия Губанова из Грузии, а в 2024-м – бельгийка Луна Хендрикс.
