«Приехала сюда, чтобы победить». Петрыкина — после золота на чемпионате Европы
Эстонская фигуристка Нина Петрыкина, ставшая двукратной чемпионкой Европы, прокомментировала свою победу.
Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87
«Сегодня вечером толпа так громко кричала, что мне показалось, будто я в Эстонии. После своей первой победы на чемпионате Европы я была потрясена. На этот раз я приехала сюда, чтобы победить. Я хотела показать всем, что можно победить дважды, потому что в Эстонии мне говорили, что это практически невозможно, поэтому я хотела доказать, что это возможно.
Я рассматриваю Олимпиаду как подарок самой себе. Я вижу в ней награду за всю мою упорную работу за последние четыре года. Этот второй титул здесь даст мне гораздо больше сил и уверенности. И я хочу упорно работать ради этого», — цитирует фигуристку Golden Skate.
