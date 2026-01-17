Скидки
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Фигурное катание

«Приехала сюда, чтобы победить». Петрыкина — после золота на чемпионате Европы

«Приехала сюда, чтобы победить». Петрыкина — после золота на чемпионате Европы
Комментарии

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина, ставшая двукратной чемпионкой Европы, прокомментировала свою победу.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87

«Сегодня вечером толпа так громко кричала, что мне показалось, будто я в Эстонии. После своей первой победы на чемпионате Европы я была потрясена. На этот раз я приехала сюда, чтобы победить. Я хотела показать всем, что можно победить дважды, потому что в Эстонии мне говорили, что это практически невозможно, поэтому я хотела доказать, что это возможно.

Я рассматриваю Олимпиаду как подарок самой себе. Я вижу в ней награду за всю мою упорную работу за последние четыре года. Этот второй титул здесь даст мне гораздо больше сил и уверенности. И я хочу упорно работать ради этого», — цитирует фигуристку Golden Skate.

Комментарии
