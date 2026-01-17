Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губанова — о произвольной программе на ЧЕ: было эмоционально непросто собраться с силами

Губанова — о произвольной программе на ЧЕ: было эмоционально непросто собраться с силами
Комментарии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге и занявшая на минувшем чемпионате Европы пятое место, рассказала об эмоциях после завершения соревнований.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87

«Мне было очень приятно сидеть в кресле лидера. Я действительно наслаждалась выступлениями других и смогла успокоиться и перевести дыхание. Особенно я была рада за Катю [Куракову]. У нас очень хорошие отношения с детства, и, когда Катя закончила кататься и расплакалась, я тоже расплакалась.

Сегодня мне было эмоционально непросто собраться с силами. Честно говоря, тренировки между короткой и произвольной программой прошли не очень хорошо, и разминка тоже была неидеальной, но я не сдалась.

Мы также получили огромную поддержку от моей грузинской команды. Мы все поддерживаем друг друга. Анастасия из Парижа была со мной в раздевалке и очень меня поддерживала. Хочу поблагодарить всю грузинскую команду, главу нашей федерации, всех за поддержку, и я чувствовала это на протяжении всего выступления.

[На Олимпиаде] больше всего жду командных соревнований. На мой взгляд, они важнее индивидуальных. Я хочу выложиться на полную в командных соревнованиях», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Материалы по теме
Сизерон готов побеждать на ЧЕ-2026 с Фурнье Бодри. Но удержит ли лидерство Эгадзе? LIVE
Live
Сизерон готов побеждать на ЧЕ-2026 с Фурнье Бодри. Но удержит ли лидерство Эгадзе? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android