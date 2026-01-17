Губанова — о произвольной программе на ЧЕ: было эмоционально непросто собраться с силами

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге и занявшая на минувшем чемпионате Европы пятое место, рассказала об эмоциях после завершения соревнований.

«Мне было очень приятно сидеть в кресле лидера. Я действительно наслаждалась выступлениями других и смогла успокоиться и перевести дыхание. Особенно я была рада за Катю [Куракову]. У нас очень хорошие отношения с детства, и, когда Катя закончила кататься и расплакалась, я тоже расплакалась.

Сегодня мне было эмоционально непросто собраться с силами. Честно говоря, тренировки между короткой и произвольной программой прошли не очень хорошо, и разминка тоже была неидеальной, но я не сдалась.

Мы также получили огромную поддержку от моей грузинской команды. Мы все поддерживаем друг друга. Анастасия из Парижа была со мной в раздевалке и очень меня поддерживала. Хочу поблагодарить всю грузинскую команду, главу нашей федерации, всех за поддержку, и я чувствовала это на протяжении всего выступления.

[На Олимпиаде] больше всего жду командных соревнований. На мой взгляд, они важнее индивидуальных. Я хочу выложиться на полную в командных соревнованиях», — приводит слова Губановой Golden Skate.