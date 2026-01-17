Скидки
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Фигурное катание Новости

Хендрикс рассказала о плохом самочувствии после короткой программы
Комментарии

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, выигравшая серебряную медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2026, заявила, что накануне выступления в произвольной программе испытывала недомогание.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Женщины. Произвольная программа
16 января 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
216.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
191.26
3
Лара Наки Гутманн
Италия
186.87

«Я не очень довольна, но знаю, что могу выступить лучше, поэтому предпочла бы второе место с более качественной программой. Но сегодня я чувствовала себя очень странно, проснулась больной после короткой программы. Утром мне стало ещё хуже, теперь я сильно кашляю и у меня заложен нос, это не идеально.

Я всё ещё рада серебряной медали, но предпочла бы серебряную медаль за более качественное выступление. Надеюсь, моя форма на Олимпийских играх будет лучше.

У меня есть опыт, который показал, что я всегда могла вернуться после травм, поэтому это мотивировало меня и помогло поверить в себя в течение последнего года, пока я восстанавливалась.

(О нахождении в кресле лидера) Я всегда этого ждала, и я рада, что смогла испытать это на себе. К сожалению, я постоянно кашляла и старалась сдерживать кашель, поэтому не могла в полной мере насладиться другими выступлениями. Но стало лучше, когда выступила Нина, и я была так вдохновлена ​​её выступлением, так рада за неё. Победа два года подряд – это потрясающее достижение и невероятная победа», — цитирует Хендрикс Golden Skate.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

