Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧЕ-2026. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпион мира по лёгкой атлетике сделал выбор между Загитовой и Медведевой

Чемпион мира по лёгкой атлетике сделал выбор между Загитовой и Медведевой
Комментарии

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков сделал выбор между российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

— Медведева или Загитова — выбирать не будешь?
— Нет, про них я как раз в курсе!

— Тогда кто круче?
— Медведева.

— Ну вот и с первым срачом тебя.
— Нет, если серьезно, помню те судьбоносные Олимпийские игры, когда Медведева серебро взяла, а Загитова — золото. Хотя Евгения была более популярным персонажем. Если честно, я тогда тоже за неё болел, — сказал Шубенков в интервью «Спорт-экспресс».

Сергей Шубенков — двукратный чемпион Европы в беге на 110 м с барьерами, призёр летних мировых первенств (обладатель двух серебряных и одной бронзовой наград) и трёхкратный победитель финалов Бриллиантовой лиги.

Материалы по теме
Российской фигуристке сделали операцию в Германии. Что случилось с Алиной Горбачёвой?
Российской фигуристке сделали операцию в Германии. Что случилось с Алиной Горбачёвой?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android