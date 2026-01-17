Чемпион мира по лёгкой атлетике сделал выбор между Загитовой и Медведевой

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков сделал выбор между российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

— Медведева или Загитова — выбирать не будешь?

— Нет, про них я как раз в курсе!

— Тогда кто круче?

— Медведева.

— Ну вот и с первым срачом тебя.

— Нет, если серьезно, помню те судьбоносные Олимпийские игры, когда Медведева серебро взяла, а Загитова — золото. Хотя Евгения была более популярным персонажем. Если честно, я тогда тоже за неё болел, — сказал Шубенков в интервью «Спорт-экспресс».

Сергей Шубенков — двукратный чемпион Европы в беге на 110 м с барьерами, призёр летних мировых первенств (обладатель двух серебряных и одной бронзовой наград) и трёхкратный победитель финалов Бриллиантовой лиги.