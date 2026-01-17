Скидки
Главная Фигурное катание Новости

ЧЕ по фигурному катанию 2026, мужчины, результаты

Ника Эгадзе завоевал золотую медаль чемпионата Европы — 2026 по фигурному катанию
Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе стал первым по итогам произвольной программы в рамках чемпионата Европы — 2026 в Шеффилде (Великобритания). Он получил от судей 273,00 балла по сумме двух выступлений.

Фигурное катание. ЧЕ-2026. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Произвольная программа
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
273.00
2
Маттео Риццо
Италия
256.37
3
Георгий Рештенко
Чехия
238.27

Серебряную медаль завоевал итальянец Маттео Риццо (256,37 балла), а бронза досталась чешскому фигуристу Георгию Рештенко (238,27 балла).

Фигурное катание. Чемпионат Европы – 2026. Шеффилд (Великобритания). Мужчины. Итоговое положение:

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 273,00

2. Маттео Риццо (Италия) – 256,37.

3. Георгий Рештенко (Чехия) – 238,37.

4. Лукас Бричги (Швейцария) – 236,90.

5. Александр Селевко (Эстония) – 232,46.

6. Михаил Селевко (Эстония) – 230,30.

7. Тамир Куперман (Израиль) – 230,17.

8. Кирилл Марсак (Украина) – 229,25.

9. Денис Васильев (Латвия) – 227,51.

10. Адам Гагара (Словакия) – 224,27.

